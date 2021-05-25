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世盃外｜港足復操缺兩將 辛祖再因無合約退隊

48分鐘前
香港足球代表隊今日於將軍澳足球中心復操。

香港足球代表隊將於下月初於巴林出戰世界盃外圍賽次圈餘下賽事，球隊周二復操，費蘭度及辛祖已退隊沒有到場，傑志主教練朱志光就再度加入港足，協助麥柏倫領軍。

港足自2019年東錦賽後，已一年半沒有比賽，今日終於復操，主教練麥柏倫在操練後指：「我對球員今日操練表現感到很高興，每位球員都全心投入。當然我們有些球員今日沒有到場，包括在中國聯賽的球員，有些球員受傷，有些家庭原因，也有其他原因。」

麥柏倫指，昨日才知道費蘭度和辛祖退隊，其中費蘭度因傷未能候命，麥柏倫指：「他需要休息，他對此感到很失望，他才取得香港護照，很期待代表香港。」辛祖則再次以沒有合約在身為由拒絕為港出戰，麥柏倫對此感到失望，「他不想來代表香港，因為新一季尚未有合約，我很失望。」不過麥柏倫仍指，對目前陣容感滿意，「我們有一班鬥士，全隊都有很好的態度，這是我想要的球員。」麥柏倫指，暫未打算補選兩人留下的空缺，但在今周會考慮，並表示得悉有球員因落選而感失望。

剛領傑志成功衞冕港超聯的傑志主教練朱志光，繼2019年後再次加入港足，協助麥柏倫領軍。今次大軍名單中，除了隊長黃洋外，還有唐建文兩位今季上陣較少的傑志球員入選，外界質疑兩人比賽狀態，麥柏倫指：「朱志光對這兩人很熟悉，每日都有留意他們的狀態，我也可看到很多數據，我對兩人的體能沒有擔心。當然，我希望他們可以有更多上陣時間，但他們擁有的是經驗。」

今次大軍名單中，有八人未曾與麥柏倫合作，其中顏樂楓、梁冠聰與梁興傑都是多年後重返港足，顏樂楓表示：「相隔八年再入選，我也感到驚喜，坦白說已沒有特別以入選香港隊作目標，只想踢好每一場波。第一課感覺很新鮮，好多事情也不知道，連如何拿球衣也不知道。」28歲的他又指，上次入選時年輕，沒有好好珍惜，「現已不像小時候般，別人一定會給予我較多機會。我不是一個特別有天份的球員，證明不放棄的話，未必沒有機會。」

梁冠聰就指：「香港隊無論任何人入選，也有種使命感，入籍、本地出生也好。我們這23人，加上教練團等上上下下，都是背負700萬香港人使命，我們會盡力爭取表現。對我而言，很感激有這個機會，當中必然有放棄的時候，與顏樂楓一樣未必有念頭想重返港足，但足球就是跌低了要起身再度努力。」

已逾10年沒有入選港足的梁興傑就指，會隨時準備上陣，「當然葉鴻輝是首選，我不知道教練安排如何，但一定會準備就緒。」

隊長黃洋指，今次眾多新臉孔，令他想起自己首次入選港足的時候，他說：「好多新人，像自己第一次入選時的感覺，顏樂楓今年28歲，我首次入選也是28歲。今日訓練很有朝氣，未來三場很困難，我們很珍惜香港隊球員這個身份，希望可予球迷驚喜，令他們相信香港足球有希望。」

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