周二西甲勁旅皇家馬德里在官網宣佈，成功與現時35歲的中場莫迪歷，續約一年合約至明年夏天結束。

西班牙《馬卡報》報稱，雙方早於3個月前其實已達成續約協議，不過球會卻選擇留在球季結束後才公佈，最終莫迪歷已續約一年，延續了30歲以上球員一年一簽的政策。

事實上，莫迪歷今季為皇馬踢了48場賽事，上陣多達3,721分鐘。莫迪歷續約後亦在社交網站發帖稱：「很高興及自豪繼續穿起，這件世界最佳球會的球衣。」預計今年9月將會36歲的莫迪歷，大有機會在皇馬倒靴。

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