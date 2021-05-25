馬德里體育會上周六作客以2:1擊敗維拉度列，並壓倒衞冕的皇家馬德里，自14年以來首度贏得西甲冠軍。該隊之後特別返回主場進行捧盃儀式，在煞日攻入致勝一球的烏拉圭前鋒蘇亞雷斯，亦有透過Instagram分享跟隊友、家人及大批球迷一起慶祝的相片與片段。

從片段可見，阿蘇跟三名子女在球場平台影完「威水相」後，便高高舉起獎盃，場外的馬體會球迷隨即興奮地歡呼，場面非常熱鬧。蘇亞雷斯上季遭巴塞踢走後，今季為馬體會攻入21球，成為捧盃功臣。雖然早前有報道指這位34歲老將可能會重返利物浦，但他已認有關消息，並強調自己來季肯定會留隊。

另一方面，贏得今季法甲冠軍的里爾，周一亦舉行勝利巡遊，並有數千名球迷無視防疫宵禁令，走上街頭慶祝。

里爾球員周一乘坐開篷巴士在市內巡遊，吸引大批球迷上街參與慶祝，活動一直延續至旁晚，雖然當局頒佈的防疫宵禁令已生效，但人群仍然未肯散去。當地警方證實，事件中共有七人被捕，20人要接受緊急醫療服務，當中三人要送院治理。

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