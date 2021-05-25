歐國盃下月11日展開，西班牙與葡萄牙在開波一星期前的6月4日先來場熱身賽，前者坐鎮今季西甲盟主馬德里體育會的萬達大都會球場，屆時會友約2萬名支持者入場打氣。

根據當地政府放寬疫情限制，可容納6.7萬人的萬達大都會球場，屆時可開放給球場容量30%的人流入場，即2萬多人左右，這也是馬德里超過一年後，首次容許球迷入場觀賞的職業球賽。

西班牙屆時會在歐國盃E組對陣瑞典、波蘭及斯洛伐克，3場都會在西維爾的奧林匹克體育場作賽，也會有球場容量30%的觀眾入場。原本這3場比賽安排在畢爾包舉行，但該城市因疫情問題，旅客到訪有所限制，改由西維爾取代他們的主辦權。

西班牙日前宣佈出戰歐國盃的24人大軍名單，以沙治奧拉莫斯為首的皇家馬德里球員統統落選，令不少人感到意外。

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