安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo ）周一攻入31分，摘下13個籃板球及交出6次助攻，加上霍比斯（Bryn Forbes）貢獻22分，協助公鹿在主場以132:98擊敗熱火，於七場四勝制的NBA季後賽東岸首圈，場數領先2:0。

公鹿今仗一開賽已手感火熱，首節已轟入10個三分球，追平聯盟季後賽單節命中最多三分球的紀錄。後備出場的霍比斯，這一節在三分線外5投4中，合共得到14分，令公鹿打完首節後遙遙領先46:20。

公鹿之後繼續施展「三分雨」攻勢，雖然之後手感稍為冷卻，但全場在三分區53投仍中了22球，反觀熱火就只入了8個三分球（24次起手），成為勝負一大關鍵。

除了「字母哥」與霍比斯表現出色外，在首回合射入「絕殺」一球的米度頓，今仗亦有17分斬獲，干諾頓（Pat Connaughton）全場射入5個三分球得15分，賀里迪（Jrue Holiday）則有11分、7個籃板球及15次助攻。

熱火方面，後備中鋒迪蒙（Dewayne Dedmon）取得19分及9個籃板球，積傑錫（Goran Dragic）有18分，但一眾正選手風欠佳，雖然艾迪巴約（Bam Adebayo）有16分，但占美畢拿（Jimmy Butler）與鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）就同樣只有10分進賬。

公鹿目前在總場數領先2:0，雙方周四將會移師熱火主場，進行第三回合賽事。

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