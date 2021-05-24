20/21英超球季曲終人散，周日煞科戰焦點全落在歐戰席位爭逐，結果各路勁旅收場有喜有悲。車路士作客阿士東維拉落敗，不過李斯特城亦被熱刺反勝，車仔幸運地得保前四；衞冕的利物浦不復上季無敵勇態，一度被認定連前四位置都無法保住，結果在最後直路終極反彈奪季取得歐聯入場券，領隊高普感謝紅軍發揮出鋼鐵般的意志，完成不可能的任務。

文：何西

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上季以無敵姿態99分首奪英超冠軍的利物浦，今季遭逢嚴重傷兵潮，令表現起跌不穩，雖曾在上半季進佔榜首一段時間，但自去年聖誕後大幅滑落，由1月尾起更遭逢不可想像的聯賽主場6連敗，寫下球會逾百年歷史的新低點。眼看下季續戰歐聯希望似乎正在幻滅，利物浦在球季最後階段大反彈，3月中起10戰8勝2和保持不敗，到周日煞科戰在主場以2:0擊敗水晶宮，落實取得下季歐聯入場券，更超越同日輸波的車路士，以季軍完成球季。

送別韋拿杜姆

度過如此戲劇性的一季，高普亦表示為紅軍感到非常自豪：「這是非凡成就（成為季軍及獲歐聯入場券），若在5或10星期前問我，我肯定認為這是沒有機會達成的目標，己隊無論何時與任何情況都團結一心，在艱苦環境下努力重拾信心，最終能以第三名完成球季，我實在是無話可說。」今場亦很大機會是中場韋拿杜姆代表紅軍的最後一戰，此子預計季後約滿便會離隊，球會亦在賽後為他舉行送別儀式。

車仔輸波保四

紅軍贏波達標，煞科戰作客阿士東維拉以1:2敗走的車路士，同樣飲得杯落。事關車路士雖未能取分，幸而李斯特城亦未能贏波，最終車仔仍能以第四名衝線，毋須寄望周六歐聯決賽擊敗曼城封王才能在下季繼續參加歐聯。車仔領隊杜曹賽後承認能夠保住前四確實存在運氣成份：「球隊全力以赴，製造了足夠多的入球機會，未能把握之餘再輸掉兩球，最終吃敗仗實在是責無旁貸。」

李城功虧一簣，球隊在20/21球季有多達242日處於前4位置，卻在最後1周跌至第五，煞科戰主場迎戰熱刺一度領先下最終仍以2:4落敗。領隊羅渣士直認結果令人失望，但為球隊及球員的表現感自豪。李城下季仍能出戰歐霸盃，加上亦有英足盃冠軍這收穫，也算豐收。