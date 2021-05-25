貝迪斯隊長祖亞昆周一與球隊續約一年，在西甲將至少比賽至40歲。

將於7月21日滿40歲的祖亞昆，今年3月8日球隊以3:2擊敗艾拉維斯的比賽中攻入一球，以39歲零230日成為在西甲入球的最年長球員。

祖亞昆2000年19歲時於母會貝迪斯出道，六年後轉投華倫西亞，之後亦曾效力馬拉加和費倫天拿，2015年夏天回歸第二度效力貝迪斯。祖亞昆在西甲至今上陣579場，在西甲史上僅次上陣次數最多的巴塞名宿門將蘇比沙列特（622場）。

祖亞昆在貝迪斯陣中並非擔任次要角色，上季他在教練比歷連尼麾下各項賽事上陣30場、包括西甲上陣27場射入2球及助攻5次，協助球隊取得聯賽第六名，獲得來季歐霸盃參賽資格。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波