NBA周一宣佈，爵士後衞卡拉臣（Jordan Clarkson）當選為今季的最佳第六人。卡拉臣是今季NBA常規唯一後備上陣曾攻入40分或以上的球員，亦是爵士隊史首位贏得最佳第六人獎的球員。

獎項由傳媒投票產生，卡拉臣獲得了65張首名票、26張次名票以4張第3名票，以總分407分擊敗了獲272分的隊友恩高斯（ Joe Ingles）和獲77分的紐約人後衞戴歷路斯（Derrick Rose），首度榮膺最佳第六人。恩斯斯獲得了34張首名票，戴歷路斯則只得到1張首名票。TNT則安排了由恩高斯頒獎給卡拉臣，而在頒獎前，主持艾尼莊臣（Ernie Johnson）詢問了他們，之前有多少爵士球員曾贏得此獎項。

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