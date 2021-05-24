歐超聯之亂

包括英超Big 6在內的12支歐洲豪門，4月時突然公佈一項名為歐洲超級聯賽（歐超聯）的計劃，結果成立僅48小時就因為遭到各方反對而倒台，Big 6火速退出，但仍觸動一眾球迷的神經，怒斥球會為金錢利益而忽略了他們的意見，發動大型示威提出訴求，包括要有民選代表加入董事會參與決策。示威一度造成部份比賽延期，包括曼聯主場大戰利物浦的雙紅會，反對格拉沙家族的紅魔球迷更一度佔領奧脫福球場（圖）。

疫下續閉門

在肺炎疫情下，英超度過了一個幾乎完全閉門作賽的球季，多多少少因缺乏人氣而略為乏味。去年12月時一度放寬限令，讓少量球迷入場，可惜僅維持一周又因疫情反覆要重新閉門（圖），直至季尾因疫苗出現控制了病毒擴散，又再局部放寬限令，在最後兩輪賽事准許主隊球迷入場打氣。另外，疫情下賽事快馬加鞭，每隊幾乎3至4天就有賽事，令球員疲憊不堪，曼城、修咸頓及紐卡素等都曾經歷隊內爆疫情況。

名帥無情雞

不知是否疫情下球會財政緊張，也不敢貿然炒主帥，全季只得四名領隊下台，當中兩人分別是摩連奴（右）與林柏特這對師徒。當然，車仔換帥如換衣服，林伯因上半季領軍成績欠佳，遭季前投資超過兩億鎊的油王阿巴莫域治「手起刀落」也是意料中事；摩佬近年帶隊早已失去昔日霸氣，熱刺由上半季仍處爭標行列，到下半季大倒退，「摩三季」提早變成第二季就玩完，而且在歐超聯成立當日落鑊，爆炸性剛好被掩蓋。