克羅地亞前鋒文迪蘇傑今年冬窗回歸意甲加盟AC米蘭後，受傷患困擾未有太多上陣機會，未能如另一名老將伊巴謙莫域般發揮有效作用，半季內只為米蘭上陣10次，這短短的205分鐘內未能取得入球，今夏落實會離開球隊。

雖然今季貢獻不多，未能協助米蘭成功爭標，不過文迪蘇傑亦非常感激米蘭給予自己這個機會，周一他在個人IG帖號上傳團隊照，並稱：「能夠為米蘭效力是快樂的事，我想感謝球會管理層給我這個機會，感謝教練團的辛勤工作，並感謝我的隊友們，他們不只是出色的球員，更是一群很好的小伙子。」

文迪蘇傑續稱：「我很高興可以讓這間偉大的球會，回到屬於他的歐聯賽場，我祝福球會內每一個人都有好的將來。」

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