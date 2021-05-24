熱刺前鋒哈利卡尼近期承認有離隊意願後，外界都認為他離隊的機會相當大，紛紛估計他將會加盟那支球隊。曼聯名宿兼足球評述員加利尼維利就向紅魔獻計，指球會可以用球員加轉會費，增加交易的勝算。

哈利卡尼今季成為神射手和助攻王雙料得主，可惜始於與冠軍無緣，加上他早前公開表示有意離隊，更指希望和曼城的奇雲迪布尼合作，這番言論可能令加利仔擔心卡尼會加盟曼城，故向曼聯提出交易建議：「曼城過去從來不會打破球隊的轉會預算，6,500萬鎊到7,000萬鎊已是球隊的轉會紀錄，他們不會為簽下哈利卡尼而打破常規。」

他續指：「曼城要簽下他，可能要看看他個隊中有甚麼球員可以作為交易籌碼，我認為曼聯亦可以這樣做，也是可以將安東尼馬迪爾、丹尼爾占士和連格加入轉會，再加一大筆轉會費，可能能夠打動利維（熱刺主席）放人。」

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