ViuTV節目《ERROR自肥企画》自播出以來便成熱話，格仔導演Mike「致一直還在堅持的人」感言，更教無數觀眾動容。放眼香港，每個行業都有人在默默耕耘，就如去年轉投飛鷹、身高1米95的中鋒司徒偉傑，在過去一年因疫情封場的日子轉踩單車練體能，盼為球季重開做好準備。即使這一年波折重重，但他也堅持迎難而上，不願放棄深愛的籃球，「沒了籃球的司徒偉傑，我都不懂該怎去形容。」

香港籃壇因疫情停擺近兩年，印象中噸位十足的司徒偉傑，在本月初訪問時卻清減不少。原因無他，只因這位身高1米95的中鋒在去年8月開始密密踩車，他笑言自己的體重高峯期是266磅，現在因踩車瘦了10多磅，是個意想不到的效果，「所有人都說我瘦了，但我沒刻意減肥，因為我怕體重一下子降得太多會影響打球。」司徒續指最初開始踩車的原因，只是因為疫情導致封場，他希望透過單車減壓和打發時間，「人生中從未試過這麼長時間沒球打，以前甲一賽季完了，我仍可打私人聯賽，不過疫情令甲一銀牌和聯賽取消，私人聯賽停了，連到街場打球都不行。我便開始有點負面，那段時間想做運動紓緩壓力，於是每日會去踩車。」

司徒在籃總副會長羅善行牽線下，曾跟前單車港隊代表何兆麟練車，他坦言因實力懸殊，加上自己並非專踩公路單車，故幾次出車也追得吃力，「他們有遷就我，我亦有盡力跟，但他們全部踩公路車，我的則是爬山車，因此他們上斜站起來搖車，基本上我便看不見車尾燈。」訪問當日司徒在大尾篤跟我們會合，再踩上鹿頸，他也不忘爆料指港隊平均踩一個來回，最慢的也是24分鐘，而自己尚有一大段距離才達標，「我第一次踩這路線，從大尾篤上鹿頸便用了20分鐘，怎用24分鐘踩一個來回？」

後來，司徒在放置單車的車倉認識了一班車友，閒時便會跟他們相約在火炭的車倉出發，一起練車。其中一名車友阿康表示，起初不知道司徒是籃球員，等到後者主動上前搭話才知道對方身份，「他像巨人一樣，沒人敢走過去和他聊天。只是有一次我們在做一些單車訓練，然後他很好奇地問話，我們才開始熟絡。」阿康笑言司徒不只高大，就連其單車也比其他人巨型，像輛坦克，而身高1米95的司徒解釋，買單車就像買衣服一樣分尺寸，自己在車友幫忙下，花了兩個多星期及耗費約14,000元才找到適合自己的單車。

買了單車，加上疫情令司徒不能比賽和旅遊，令他踩車的機會大大提升，「我的車放在火炭，開始時我會踩到大尾篤，慢慢會踩到大圍或馬鞍山，再踩遠點到上水邊境地區。當屯馬線單車徑開放，我又踩去元朗、屯門，後來再踩鹿頸及獅子亭，不再局限於單車徑，可以看看風景，又不會太多人。」不過，司徒踩車的同時，也不忘籃球員的本份，練車同時練體能，為重返球場做好準備。去年從福建轉投飛鷹的他說，球場在去年11月重開時感到手軟腳軟，就像不懂打球，及後他跟車友踩上獅子亭的斜路練習，體能也明顯變好，「我踩上獅子亭，上斜的路段約15分鐘，連同落斜需30分鐘吧，若我練三個來回，便可模擬一場停錶制的比賽。」

疫情令香港籃壇停擺，但司徒卻沒因此停下腳步，原本靠教練工作維生的他，過去一年甚少教球機會，他為生計曾跟車送貨，送蛋糕、送口罩、搬凍肉。在最難捱的日子，司徒試過萌生不打籃球的念頭，但轉眼又振作起來，只因他真的很喜歡籃球，「能把興趣變成工作是件開心事。我曾有放棄念頭，但我又覺得很不忿氣，因為我很想繼續打球。」甲一能在今季重開仍屬未知之數，司徒不諱言有點迷惘，「我有段時間較負面，球季重開無期，到底我還是否要打下去？20多歲的球員，停兩年也不會差很遠，但你一踏入30大關，像我8月便34歲了，假設球季不幸再取消，再拖多1、2年，年紀再大點，還打不打呢？」不過，司徒不想提早言棄，他表示只能做好本份盼球季重開，而且他的學生給予他打下去的動力，「我的學生跟我講『阿sir，你不要太快退役，我未看過你打球』，變相都有少少動力，支持我繼續打下去。」

誠如Mike導所言，「有時堅持聽落好容易，但係好難、好多因素（阻礙），就睇你堅唔堅持到」，司徒在逆境中堅持迎難而上，不願放棄深愛的籃球，踩車也帶給他一點新體會，他的目標不是要比港隊車手更快，而是堅持下去，不輕易認輸，「就像踩上斜一樣，我未必要求指定時間內到達目的地，而是要不斷告訴自己雙腳不可停下，要一口氣踩到尾。」若不堅持下去，又怎知道自己的能耐？司徒坦言自小與籃球結緣，從未想過有放下它的一刻，被問到若生命中沒了籃球會怎樣？他苦思良久，最後只說「沒了籃球的司徒偉傑，我不懂該怎形容。」從福建轉投飛鷹，司徒也希望爭取上陣機會，證明自己不只想打球，而是還能打出好表現，為球隊作貢獻。

司徒偉傑小檔案

出生日期：06/08/1987（33歲）

身高：1米95

位置：中鋒

效力球隊

福建（2009-14、16、17-19）、晉龍（2015）、永倫（2017）、飛鷹（2019至今）

威水史

甲一聯賽亞軍（2017）

甲一銀牌亞軍（2014、17）

新界地域中學全能傑出運動員（2006）

Nike League 籃板王（2005、06）

adidas三人街頭籃球亞洲錦標賽季軍（2005）

記者、攝影：許嘉明

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