ESPN報道，巴塞隆拿會長拿樸達眼見球會今季在西甲只得第三名，於是有意邀請目前正於中超深圳隊擔任主教練的舊將祖迪告魯夫回巢，擔任高層協助重建。成事的話，他在深圳的愛將戴偉浚，隨時有機會像日本漫畫《足球小將》的主角戴志偉一樣，加盟這支西甲班霸。

報道指，曾於1988至94年效力巴塞的祖迪告魯夫，跟深圳隊的合約訂明，若然他獲邀擔任巴塞體育總監，深圳便要免費放人。不過，假如告魯夫回巢是擔任其他職位，深圳便可獲得一筆賠償金。雖然巴塞來季會否繼續由朗奴高文領軍仍屬未知之數，但ESPN指，拿樸達希望祖迪告魯夫以管理層成員的角色歸隊，而這位荷蘭籍教練無論在事業及個人層面上，都非常渴望重返巴塞。中超目前正為世界盃外圍賽讓路暫停，至六月中才重開，據報祖迪告魯夫將趁這段時間飛往西班牙，跟拿樸達親身會面。報道更引述消息人士指，深圳隊已開始物色新教練人選。

現年47歲的祖迪告魯夫，是已故荷蘭球王告魯夫的兒子，球員生涯曾效力巴塞及曼聯等勁旅，2010年掛靴後亦先後在多間球會擔任不同角色，包括教練及體育總監等。他在20年接任成為深圳主帥，該隊目前以2勝2和1負得8分，排在A組第3位。值得一提的是，據報正尋求轉籍中國的英籍港將戴偉浚，今季在祖迪告魯夫重用下表現突飛猛進，更被內地傳媒形容為「國足不可或缺之人」。假如祖迪告魯夫返回巴塞擔任高層，戴偉浚隨時有機會像《足球小將》主角戴志偉一樣，登陸魯營球場。

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