德國足總周二在官網宣佈，今夏將會離開拜仁慕尼黑的教練費歷克，將會在本屆歐國盃決賽周後，接替將會離任的教練路維，成為德國國家隊主帥一職，雙方簽約至2024年夏天，意味費歷克將會帶領德國，衝擊2022年卡塔爾世盃及2024年在德國主辦的歐國盃。

由於現任德國教練路維，早前已宣佈會在今夏歐國盃決賽周後離任，故德軍近期已積極尋找取代人選。而費歷克早於06年至14年期間，曾擔路維的助手，兩人更合作帶領德國贏得14世盃冠軍。

隨後費歷克於19年成為德甲班霸拜仁慕尼黑的助教，並於同年接替因戰績不佳的尼高高華出任拜仁主帥，結果成功帶領拜仁贏得德甲、德盃及歐聯三冠王美譽，雖然今季費歷克仍為拜仁贏得德甲冠軍，但盛傳與球會體育總監沙歷咸美斯不和，最終決定季尾離開拜仁，並成為德國國家隊教練。

費歷克簽約後表示，十分高興在秋天能成為國家隊教練，並讚揚過去兩季拜仁球員的表現，將會展望與德國高質素的球員合作，並很期待帶領德國參與即將舉行的大賽，特別是2024年在德國舉行的歐國盃決賽周。費歷克又祝福路維，在即將展開的本屆歐國盃決賽周能取得成功。

德國足總續指，費歷克帶領德國國家隊的地標戰，將會是今年9月2日作客列支敦士登的世盃外，隨後會領軍主場迎戰阿美尼亞及作客冰島，以爭取2022年卡塔爾世盃決賽周資格。目前德國在J組位列第三，今年3月更在主場爆冷以1:2不敵北馬其頓，成為路維下台的導火線之一，且看費歷克上任後能否順利帶領德國闖入明年世界盃。

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