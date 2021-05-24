球場如戰場，誰知勒邦占士（LeBron James）和基斯保羅（Chris Paul、CP3）一對兄弟對決，最後竟演變成互相傷害。周日NBA季後賽湖人於西岸首圈G1先作客太陽，兩位球星搶籃板時就先後兩次撞倒對方，CP3遭撞傷肩部，占士亦不慎倒地。幸兩兄弟互相扶持繼續上陣，但「紫金兵團」整體表現欠佳，太陽最後贏99:90先下一城。

文：華弟

占士和CP3是交情甚深的「香蕉船」兄弟，後者是占士大兒子布朗尼的教父，同時二人亦是會為贏球不惜一切的球員，前者常被指以影帝級「插水」博取球證哨聲，後者就向對手做出骯髒小動作，這天交戰就令他們傷害到對方。第2節初段湖人落後太陽27:38時，占士一心想為球隊追分，他於搶籃板時壓到旁邊的CP3，後者倒地並痛苦按着肩部。無心之失弄傷老友，占士亦憂心忡忡在旁觀察着好友情況，並上前扶起及擁抱他。CP3雖能繼續上陣，但整晚發揮大受影響，全晚8投3中只得7分。

倒地受傷被批反應誇張

進入季後賽比賽節奏大為緊張，兩隊球員不時爆發衝突，占士第四節亦因CP3受傷，雙方球員更為爭球發生爭執。末節初段時占士上籃博到「2+1」，為湖人追至77:86，當他射失罰球後跳起搶回籃板，在空中被攞位的CP3「浪倒」。占士倒地後轉了一圈，狀態痛苦。

惟球證沒鳴哨比賽繼續，皮球飛出三分線後太陽後衞金馬倫披恩（Cameron Payne）和湖人的卡路素（Alex Caruso）爭相搶奪，二人搶球間發生衝突，湖人中鋒夏利爾（Montrezl Harrell）更加入戰團。先挑起事端的披恩最後連吃兩記技術犯規被逐，2位湖人球員則各獲1次技犯警告。

衝突期間未有人理會受傷的占士，則由CP3上前扶起好友，但占士站起來後繼續痛苦地按着肩部，再被球迷批評反應誇張。他於上周附加賽擊敗勇士一仗，上籃時被祖蒙特格連（Draymond Green）弄傷眼部倒地不起，就被拓荒者球星麥高倫（C.J.McCollum）指他戲量十足。

D卜克孭飛助太陽拔頭籌

儘管占士用盡各種方法為球隊追分，交出18分10助攻，但改變不了湖人整體發揮欠佳的事實。反而相隔11年再入季後賽的太陽表現出色，首次打季後賽的D卜克（Devin Booker），在緊張氣氛及CP3受傷下，仍隻身扛起球隊，交出34分助太陽先下一城，領先場數1:0。賽後CP3指自己肩傷無大礙，下場能繼續出戰，並認為今仗和占士的身體碰撞實屬正常：「我沒有甚麼回應，我們只是在打籃球，互相競爭。」占士亦被問及保羅的動作，他未有正面回應，只表示：「我可以打G2。」

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