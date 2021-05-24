皇家馬德里兼西班牙國家隊隊長沙治奧拉莫斯落選今屆歐國盃名單，他在社交網站貼文主動回應落選一事，表示今季是他球員生涯中最難以預測的一季，又表示會在今夏好好休息，為將來重返回家隊做準備。

35歲的拉莫斯自2008年歐國盃開始，從未缺席西班牙的各大賽事，不過這位皇馬後衞今季長期受傷，最終未能入選狂牛兵團，亦令西班牙史上首次沒有皇馬球員代表國家隊出戰國際大賽。

在西班牙國家隊名單公佈後，拉莫斯在社交網站Twitter貼文回應落選一事：「過去一季對我來說是難過和奇怪的一季，我遇上了各種球員生涯首次遇到的事。對於未能為西班牙出戰比賽，對我來說是痛苦的。但現在我能夠做的事就是好好休息，希望明年我能夠以最健康狀態回歸國家隊。我祝福我的隊友在今屆歐國盃一切順利，我會作為一位西班牙的球迷為你們打氣！」

西班牙教練安歷基公佈大軍名單時表示，由於拉莫斯今季受傷了一段長時間，仍需要時間回復狀態，因此在周日已經預先告知對方落選一事。不過安歷基強調，拉莫斯的國家隊生涯並未結束，未來他仍有機會獲得徵召。

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