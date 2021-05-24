五大聯賽周末相繼煞科，歐國盃又要下個月先開，大家家陣都要搵啲二線波頂吓癮先。挪超其實都算好賭，強弱懸殊又多波入，周四又有快車，繼續追住兵力強大嘅球隊嚟賭。

波杜基林特（圖）上季就真係屈晒機，拋離19分封王，30場波入到103球。當然樹大就招風，三叉戟已經離晒隊，其中丹麥中鋒卡斯柏真卡就去咗日職浦和紅鑽，講真真卡又有頭槌又有波底，年紀唔大，對住日職平均唔太高嘅後衞，真係無敵。

講返波杜，新組合中鋒艾歷保菲姆，配合左右翼鋒蘇爾巴根、桑達蘇亞利，三個開季都已經交出入球，把握力都唔錯。雖然開季主場1勝1和，不過和波對手係洛辛堡，都算強強對碰，和波都合理。周四主場對侯格辛特，世界博彩公司平均值，主W大概1.43倍，大約讓一球中水，睇返侯軍作客首戰，都只係悶和薩普斯堡，球隊就擺明主守。波杜級數較高，應該可以淨勝對手，「讓球主客和」要「主勝」，「波膽」就敲2:0同3:0。

除咗賭強隊，都可以吼住弱旅嚟賭，白蘭恩開季4戰全輸（未計星期一戰果）兼失足13球，賽會好似玩佢咁，對完莫迪、洛辛堡，星期一又對波杜，周四就作客史達比克，史軍主場搶到分，平手盤要主隊。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。