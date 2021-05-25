金塊周一在NBA季後賽西岸首圈第二回合，於主場以128:109擊敗拓荒者，在七場四勝制的季後賽追成1:1平手。除了中鋒祖傑（Nikola Jokic）攻入38分之外，前鋒A哥頓（Aaron Gordon）在下半場成功凍結拓荒者後衞尼拉特（Damian Lillard），亦是金塊的致勝關鍵。

尼拉特在上半場攻入32分，包括在三分線外11投8中，追平NBA季後賽歷史上半場射入最多三分球的紀錄。季中由魔術轉投金塊的A哥頓，半場就請纓看守尼拉特。「尼拉利在上半場相當厲害，我們好像束手無策。我看着教練團隊，說『由我對付他』。」A哥頓。

在身高2米06的A哥頓看管下，只得1米88高的尼拉特馬上陷於頹勢，下半場9次起手只入了2球，並被遏制至只得10分進賬，全場共得42分，最終無法協助拓荒者反敗為勝。

「A哥頓在防守上多才多藝，這就是我們把他帶來這裏的其中一個原因。」金塊教練米高馬龍說。「很明顯，他希望得到挑戰，並把握了這次機會。」

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