意甲拿玻里教練加度素周二宣佈離任，他在公開信中感謝球迷和球會班主迪羅倫迪斯的支持。據意大利傳媒指，波圖教練干斯卡奧有機會接手球隊。

今季未能帶領拿玻里取得歐聯參賽資格的加度素周二發表公開信，向拿玻里球迷道別：「能夠成為拿玻里教練是一個很美好和寶貴的經驗，我要感謝球隊的球員和作有工作人員，亦感謝會長給我這個機會。我更要感謝拿玻里的球迷，我和家人在這裡都生活得很愉快，現在我們將要走不同的道路，但我不會忘記在這裡經歷的難忘時刻，祝拿玻里未來繼續取得成功。」

據意大《米蘭體育報》報道，拿玻里會長迪羅倫迪斯原本屬意邀請里爾教練加迪亞接手，不過這位法國教練今季帶領里爾奪得法甲冠軍後身價暴升，因此拿玻里將目標轉向波圖教練干斯卡奧身上，據報這位前葡萄牙國腳將會在周三抵達意大利。

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