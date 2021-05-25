祖傑（Nikola Jokic）周一20投15中攻入38分，外加8個籃板球及5次助攻，協助金塊在NBA季後賽西岸首圈第二回合，於主場以128:109大勝拓荒者，總場數追成1:1平手。

在首回合只得1次助攻的祖傑，今仗成功突破拓荒者的封鎖，帶起全隊的進攻節奏，今塊半場已領先73:61。拓荒者下半場一度嘗試反撲，但紐傑（Jusuf Nurkic）在第四節初段六犯離場，令客軍內線崩潰，金塊最終大勝19分，於7場4勝制的制列賽，追成1:1平手，而第三回會賽將於周四移師波特蘭上演。

金塊是役有六名球員得分達到雙位數，當中米高波特（Michael Porter Jr.）貢獻了18分，米爾沙（Paul Millsap）有15分及7個籃板球，A哥頓（Aaron Gordon）也有13分進賬。

拓荒者方面，尼拉特（Damian Lillard）全場射合9個三分球，合共得到42分，並交出了10次助攻，麥高倫（C.J. McCollum）亦有21分，但仍未能阻止球隊落敗。值得一提的是，今場比賽充滿火藥味，金塊曾三次被判技術犯規，拓荒者亦有一次。除此之外，客軍的麥高倫與安東尼（Carmelo Anthony）亦各有一次一級惡意犯規。

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