目前離東京奧運揭幕不足兩個月，但基於主辦國日本的疫情仍然嚴重，美國國務院周一宣佈，將對日本的旅遊警示調升至最高的第四級「請勿前往」（Do not travel），敦促國民不要前往當地。

日本傳媒報道指，包括東京及大阪在內的多個地方，目前的緊急事態宣言仍然有效，當局並有意將原定的5月31日限期進一步延長。國務院的旅遊指南中並未提及東京奧運，但警告國民現在不要前往日本。

美國疾病控制中心（CDC）也更新了對日本的旅遊指南，指「日本目前的疫情嚴重，即使已完成疫苗接種，仍有感染及傳播變種病毒株的風險，所以應避免前往日本的所有旅行。」

日本傳媒周一報道，當地單日新增確診病例2,712宗，當中東京佔340宗。

原訂去年夏天舉行的東京奧運，受到疫情影響延長一年，預定今年7月23日開幕，8月8日閉幕。儘管反對在疫情下舉行奧運的聲音越來越大，但國際奧委會高副會長高亞迪斯日前強調，就算日本境內部份地區仍然實施緊急事態宣言，東奧仍會如期揭幕。

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