湖人球星勒邦占士（LeBron James）早前違反NBA的防疫規定出席私人派對，但未有被罰停賽而惹來爭議。聯盟周一發表聲明，就有關決定作出解釋，指占士參加的活動並未造成傳播新冠病毒風險。

勒邦占士是於衞冕的湖人在西岸季後賽首圈第一仗作客太陽之前，被爆出曾與饒舌歌手兼速龍死忠Drake、演員米高B佐敦等名人，出席他有份投資的龍舌蘭酒品牌Lobos 1707舉辦的宣傳活動，違反了聯盟禁止球員出席私人派對的防疫規定，但他沒有被停賽而惹來質疑，為TNT任球評的巴克利（Charles Barkley）更曾表示，聯盟沒膽罰LBJ停賽。

NBA傳訊主管巴斯（Mike Bass）在聲明中說︰「澄清任何仍然存在的誤解。勒邦占士上星期短暫出席了一個戶外活動，參加者必須已接種疫苗或者新冠病毒檢測陰性證明。在此情況下，經諮詢醫學專家後，我們斷定他參加這個活動不會產生傳播新冠病毒的相關風險，因此不需要隔離。今季有很多類似的違反防疫規定情況，我們與球員所屬球隊都是這樣處理。」

「根據NBA目前規定，接種了疫苗的球員是獲准參加戶外活動，包括他們的個人商業安排，例如贊助活動或者拍廣告。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波