【本報訊】香港足球代表隊今午在將軍澳足球中心開操，為下月在巴林舉行的2022世界亞洲區外圍賽C組餘下三場賽事作備戰。雖然亞洲足協（AFC）並未有規定職球員注射疫苗，但部份球員仍選擇接種疫苗後隨隊出征。

世盃外亞洲區賽事受疫情影響，亞洲足協最終決定餘下賽事改踢賽會制，當中C組賽事安排下月3日至15日在巴林進行，而AFC已向足總發出赴參賽地區的衞生檢疫指引。據悉，職球員在出發前必須進行兩次檢疫，其中一次是起程前72小時，獲健康證明的職球員才可隨隊出戰；到埗後亦要定期進行檢測，而離境前亦要再進行另一次檢測，但AFC則未有要求職球員必須接種疫苗。

部份港超聯球會的球員已於早前接種疫苗，但球員是否接種屬自願性質，如選擇接種，也未有要求接種那一款疫苗。消息指，部份入選港足代表獲悉可能入選後，經考慮後決定接種疫苗，估計目前入選的26名球員，當中有過半數已接種其中一款疫苗。

港隊球員表示起程前要接受兩次檢測，相信已有足夠健康保證，而在巴林期間亦會跟足AFC的指引，個人會盡可能減少對外接觸。不過，有球員對疫情下遠赴西亞出戰仍有保留。

港隊主教練麥柏倫早前公佈港隊26人名單，大軍今起連操五日，周六晚上起程到巴林，而傑志的港隊代表踢罷世盃外將直飛泰國，預備下月底亞冠盃J組；至於東方龍獅及理文下月底仍要應付在港舉行的亞協盃，球員返港後能否豁免隔離，尚待有關部門回覆。