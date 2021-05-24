香港籃壇因疫情停擺多時，早前香港籃球總會終在官網公佈復賽消息，將先在街場舉辦男、女子初級組銀牌賽。至於甲組依然復賽無期，籃總總幹事朱春生明言不願球員戴口罩打比賽，故「口罩令」未解除便不會在室內場復賽，這項本地籃壇最高級別的賽事會否在街場復賽，一切「要看球隊意願」。

籃總開放初級組球隊報名參加銀牌賽，在完成報名後的6至8個星期，大約今年8月開賽。疫情令香港籃壇大受影響，甲一在2019年7月的總決賽後，一直復賽無期。被問到初級組在室外球場復賽是否為甲組試水溫，朱春生未有正面回應，他只道「要看甲組球隊的意願」，而「口罩令」未解除亦不會考慮在室內場比賽，因總會不願球員戴口罩打比賽。轉投飛鷹後一直未有機會為新東家上陣比賽的司徒偉傑，坦承球隊在3月已經復操，他相信所有甲一隊伍也為球季重開作準備，「去年的球季已遭取消，何時復賽也不到我們控制，但當然希望賽季成功開打，因為所有球隊、所有球員都在準備。」

若初級組銀牌賽能在8月舉行，將成為繼大專盃後，另一個由官方組織舉辦、在室外場上演的籃球賽事。今季籃球大專盃以防疫為由，3月在聯校運動中心的室外球場閉門上演，賽制也由過往「先打分組賽決出四強席位，再以淘汰賽決出冠軍」，變成一場定生死的淘汰賽，不論是自2003/04學年後首次封王的浸大男籃，抑或是三連霸的理大女籃，在這個「縮水賽季」也是只打了三場比賽便得冠軍。中學學界方面，港、九、新界區際賽事及精英賽因疫情取清，但學體會曾指籃球馬拉松暫定7月舉行，令一班學界健兒保留復賽希望。

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