【綜合法國外電】法甲里爾及巴黎聖日耳門（PSG）的爭冠之戰鬥至最後一輪，雖然兩隊在周日各自贏波，不過里爾最終仍然以一分之差壓倒PSG，相隔10年後再次於法甲稱王。

里爾在法甲煞科日作客中游球隊昂熱，只要今場全取三分即可封王。里爾今場開賽僅10分鐘就由約拿芬大衛禁區內破網先開紀錄，這位加拿大前鋒完半場前再博得12碼，由耶馬士操刀射入，協助里爾半場領先2:0。昂熱要等到92分鐘才由安祖路富堅尼破蛋，不過仍無阻里爾勝出。賽後里爾38戰得83分，繼1946、1954和2011年之後，第四度於聯賽封王。

力爭聯賽四連霸的PSG同日作客另一支中游球隊比斯特，19分鐘迪馬利亞在禁區邊突破時博得12碼，可惜尼馬操刀竟宴客，PSG要等到37分鐘才在角球攻勢，藉對方中場羅曼法夫利擺烏龍領先。這支法國豪門到71分鐘再由首席射手基利安麥巴比在一次快速反擊中推過對方門將後射入空門，最終協助PSG淨勝2:0完場，不過PSG賽後仍落後里爾一分，自2017年後首次未能在法甲封王。

另一支法國老牌球隊摩納哥雖然在最後一輪悶和朗斯0:0，不過由於里昂同日以2:3不敵尼斯，因此仍以2分之差力保第3位，獲得來季歐聯參賽資格。