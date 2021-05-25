英格蘭足總周二公佈今夏參戰歐國盃的初選名單，領隊修夫基是次挑選了多達33名球員，一眾主將包括哈利卡尼、史達寧、拉舒福特等英軍常客順利入選之外，兩名利物浦球星佐敦軒達臣和阿歷山大阿諾特，以及不少邊緣國腳都順利入選，名單中甚至出現了數位新面孔。

英媒報稱，修夫基的初選名單之所以多達33人，是由於車路士、曼城及曼聯仍要參戰歐聯及歐霸決賽，加上部份主將如曼聯後衞哈利馬古尼、利物浦中場軒達臣同列斯聯中場加雲菲臘斯都有傷在身，故修夫基希望在兩場決賽後，6月1日截止報名前才落實最終26人名單，意味目前33人之中將有7人會被剔走。

根據這份33人初選名單，多達21人未曾代表英格蘭參加過任何大賽，哈利卡尼、史達寧、哈利馬古尼等主將順利入選外，因傷無緣3月世盃外的佐敦軒達臣和基亞利殊，以及今季在紅軍表現不佳的阿諾特亦同樣入選，至於今季在英超交到貨的基亞利殊、奧尼屈堅斯、連格還有卡維特利雲等邊緣國腳都順利入圍，就連過往從來替英軍上陣的賓韋特、賓葛菲特與蘭斯達爾亦有份，但目前英軍人材湧現，料6月1日的決選名單以上3人將會消失。

至於有份入選33人名單的阿諾特，出戰決賽周仍未穩陣，事關是次修夫基選了多達4名右閘，阿諾特將要與基爾獲加、捷比亞及列斯占士留在爭取英軍的一席位。滄海遺珠方面，李斯特城中場占士麥迪臣因英軍中場競爭激烈而落選，熱刺後衞艾歷迪亞因表現不佳不獲信任亦屬合理。

英足總續稱，這份33人名單中超過3份1的球員，因要參加歐戰決賽暫時無法參加訓練營，而英軍在決賽周展開前，將會在6月2日主場友賽奧地利及6月6日主場友賽羅馬尼亞，作為備戰歐國盃決賽周的最後熱身。英格蘭在歐國盃被編在D組，將會在6月13日首戰迎擊克羅地亞，同組還有蘇格蘭及捷克爭奪出線資格。

英格蘭33人初選名單

門將：甸恩軒達臣（曼聯）、森莊士東（西布朗）、比克福特（愛華頓）、蘭斯達爾（錫菲聯）

後衞：阿歷山大阿諾特（利物浦）、芝維爾（車路士）、高亞迪（狼隊）、賓葛菲特（愛華頓）、列斯占士（車路士）、哈利馬古尼（曼聯）、泰朗明斯（阿士東維拉）、勞基梳爾（曼聯）、史東斯（曼城）、捷比亞（馬德里體育會）、基爾獲加（曼城）、 賓韋特（白禮頓）

中場：祖迪比寧咸（多蒙特）、佐敦軒達臣（利物浦）、連格（曼聯）、美臣蒙特（車路士）、加雲菲臘斯（列斯聯）、迪格蘭賴斯（韋斯咸）、禾特普斯（修咸頓）

前鋒：卡維特利雲（愛華頓）、菲爾科頓（曼城）、基亞利殊（阿士東維拉）、格連活特（曼聯）、哈利卡尼（熱刺）、拉舒福特（曼聯）、布卡約沙卡（阿仙奴）、查頓辛祖（多蒙特）、史達寧（曼城）、奧利屈堅斯（阿士東維拉）

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