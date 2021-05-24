湖人於首圈G1不敵太陽，全場16投得5中僅得13分的主將安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）賽後坦言要獨自為落敗負上責任。

AD賽後自責說：「我射失很多球，我們球隊亦投失了很多，我們這樣無法贏比賽，這場敗仗我要負上責任。以我這種表現，根本不可能勝出今場比賽，更不用說可在這系列賽勝出。」AD如此自責是有原因，他今場3分球2投全失，自4月傷癒復出後3分球44投只有9中，命中率僅為20.5%，在這段時間內的整體投籃命中率也只有41.5%。

除了AD失靈外，湖人「雙塔」另一人中鋒杜蒙特（Andre Drummond）表現都不理想，只得12分和9個籃板。不過勒邦占士賽後接受訪問時就為AD減壓：「敗陣從來不是一個人的責任，但我喜歡AD這種給自己壓力的表現。」

相反首次在季後賽登場的太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）表現近乎完美，除成功防守AD令對方只取得13分外，他全場11投10中得21分，並有16個籃板。艾頓更因此成為繼「指環王」標羅素（Bill Russell）後，第二個可在季後賽面對湖人時，取得至少20分、15個籃板和投射命中率達90%或以上的球員。

文：吹雪