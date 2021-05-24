布里斯班獅吼要力保前六位踢季後賽，在周二的澳職迎戰已於常規賽封王的墨爾本城，亦一樣會爭取主動；由於墨城亦攻力強勁兼近仗入球停不了，今役首選「入球大細」中位數為[2.5/3球]「大」。（球賽編號：星期二1；今日5:05pm開賽）

布里斯班獅吼目前以22戰得34分排第6位，僅領先第7位的珀斯光輝2分，由於澳職只有前六位可以踢季後賽，為保季後賽席位，獅吼今役必打醒精神。人腳方面，獅吼主力如雲素賀爾斯及阿歷士柏臣斯等可掛帥，有力與墨城一戰。畢竟，獅吼近6次於聯賽主場迎墨城共獲3勝1和2負，並共入了12球，今役有力攻破墨城大門。

墨城已封王士氣佳

墨爾本城上輪以1:0挫中岸水手後，23戰得48分，領先次席的FC悉尼七分，因此，得以提早於常規賽封王，全隊目前士氣甚佳。另外，墨城攻力亦冠絕澳職，今季共入了55球，而近6場亦有5場總入球都在3球或以上（見附表1），今役開「大」機會高。不過，值得留意的是由於墨城已提早封王，教練基斯諾保或於餘下的賽事讓部份主力休息，以備戰季後賽，因此，不能排除墨城失分的可能性。

另外，獅吼主場表現亦韌力頗足，近6輪聯賽就獲1勝5和（見附表2），加上迎戰墨城的往績亦不失禮，合心水的話，不妨博受讓平/半的獅吼下盤，而喜歡博賠率的朋友，更可以考慮直取有3.6倍的和波。

文：數人