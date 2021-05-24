帶領曼城在四季內三次奪得英超冠軍的哥迪奧拿，周一榮膺英格蘭足球聯賽領隊協會（LMA）年度最佳領隊。

50歲的哥迪奧拿今季已率曼城贏得英格蘭聯賽盃及英超兩項冠軍，本周六，曼城將與英超對手車路士在波圖舉行的歐聯決賽對壘，爭取首度在歐洲封王。

繼2017/18球季後再度當選LMA最佳領隊的哥迪奧拿表示，很高興第二次贏得LMA年度最佳領隊獎，對他來說這是個特別的獎項︰「這是由我的領隊同業投票選出，一個這樣的獎項，只有領隊身邊都是頂級專業人士才有可能獲得。我的球員非常出色，即使在這個我們面對歷來最大挑戰的球季，他們的奉獻精神和專業精神亦從未動搖。」

哥帥又說︰「我的團隊同樣應得到最高讚賞。我相當幸運，能擁有一支每日都竭盡所能、以確保曼城是我們可以做到最出色的團隊。這個獎項要獻給他們及與他們分享。」

LMA年度最佳領隊由該會會員投票選出，除哥迪奧拿外，獲得最多票數的五名領隊為列斯聯的比爾沙、諾域治的法基、車路士女子隊的艾瑪希絲、韋斯咸的莫耶斯以及李斯特城的羅渣士，其中，諾域治的法基當選為LMA英冠最佳領隊、車路士的艾瑪希絲獲選為LMA女子超級聯賽最佳領隊、至於領格拉斯哥流浪在蘇超不敗封王的謝拉特則獲特別成就獎。

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