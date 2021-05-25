一向熱心公益勇於發聲的曼聯球星拉舒福特，最近上了美國著名雜誌男士健康（Men’s Health），為宣傳關注貧困及饑荒兒童的活動拍攝封面，赤膊上身大晒其六塊腹肌及紋身。

拉舒福特與米芝蓮星級廚師湯基列治（Tom Kerridge）合作發起一個名為「結束孩童糧食貧乏（#EndChildFoodPoverty）」的活動，於部份大型超級市場免費提供了52種適合家庭烹調的食譜。活動中，超過110萬人簽署支持這項活動，祝願全天下兒童以後不用再捱餓。

福仔這次就登上Men’s Health的雜誌封面宣傳活動，上身赤裸的他盡展美好身段，擁有一副健康膚色的腹肌，而且從胸膛至手臂位置以至背部都有不少紋身，非常型格。

拉舒福特在雜誌訪問中也有談到英格蘭在今夏歐國盃的奪標前景，稱因疫情延遲一年舉行後，英軍陣容變得更成熟，小將們的經驗也越來越豐富，是稱霸的絕佳機會。

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