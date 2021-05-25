因被指在突擊藥檢中破壞血液樣本，被國際體育仲裁法庭（CAS）重判禁賽八年的中國泳手孫楊，去年獲瑞士聯邦最高法院推翻禁賽令，並將案件發還重審。一連三日的聽證會周三以透過視像形式展開，CAS早前表示有結果就會宣判，而裁決將會左右孫楊能否出戰今夏舉行的東京奧運。有內地傳媒就指，孫楊未有像上次一樣要求公開聽證會過程，是因為其團隊本身也認為成功翻案的機會不大。

《新浪網》報道指，只要與訟眾的任何一方提出要求，CAS就要公開進行聽證會，而去年的第一次聽證會，亦是在孫楊要求下公開進行。不過，由於瑞士聯邦最高法院把案件發還重審，主要是因為當時的仲裁主席的法迪利（Franco Frattini），曾在社交平台譴責中國人屠殺狗隻及食狗肉，言論涉及種族歧視，而非聆訊本身有任何錯誤，所以孫楊要證明自己清白，就必須提供更有力的證據。

曾奪得三面奧運金牌的中國泳手孫楊， 18年在其杭州住所遇到世界反禁藥組織（WADA）人員，上門進行突擊藥檢時採取不合作態度，更指使保鏣打爛血液樣本瓶。國際泳聯一度裁定孫楊沒有違規，WADA遂向CAS提出上訴。首次公開聽證會19年11月在瑞士蒙特勒舉行，CAS在20年2月重判孫楊停賽八年，他其後向瑞士聯邦最高法院提出上訴得直。

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