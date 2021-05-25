由皇家馬德里外借至阿仙奴踢了兩季的西班牙中場丹尼施巴路思，在社交平台IG發公開信證實季後會離隊，祝願槍手未來順利。

施巴路斯預計會在租約完結後返回皇馬，然後再看看他的出路，但從他的公開信中，已透露來季不會再租借至兵工廠，後者也不會買斷他的合約：「感謝阿仙奴和所有槍手球迷，從我第一天穿上這件球衣，他們就歡迎和愛戴我，讓我深切感受成為一名槍手的身份，也准許我成為這個大家庭的一分子。」

他隨後也感慨自己經歷了複雜的一個球季：「各式各樣的原因，致使這複雜的一年來到了尾聲，特別是疫情下，我錯過了和球迷一同在阿聯酋球場並肩作戰的機會，但我仍然不能忘記你們無時無刻帶給我的溫暖和支持。我相信阿仙奴會很快回到頂峯及贏得錦標，也是這間盛載偉大歷史以及他們球迷值得擁有的。最後要感謝這裏所有人，包括教練們、球衣及醫療的職員，還有這裏的市場策劃團隊、領隊、球員們，我要告訴你們，當我穿上這件球衣和戴上隊徽時，一直都在努力和做到最好，祝願你們永遠順利和成功。」

說實話，這位24歲中場在頭一季外借至兵工廠，細膩腳法還算令球迷留下深刻印象，但始終未能好好適應英超比賽節奏，今季的表現並不搶眼，也不是必然正選，而且兩季下來都無法取得1個英超入球。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波