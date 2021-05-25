據意大利傳媒報道，效力今屆法甲冠軍球隊里爾的法國門以邁治蘭周二已經抵達意大利米蘭接受體檢，很大機會加盟意甲AC米蘭，取代即將離隊的基安盧基當拿隆馬的位置。

據意大利天空體育報道，邁治蘭周二已經抵達米蘭接受體檢，不過由於AC米蘭方面不希望這宗轉會過早曝光，因此安排這位法國門將在機場從另一條秘密通道離開。現年25歲的邁治蘭是里爾的奪冠功臣之一，今季38場聯賽全部正選上陣，據報他今次轉投米蘭的轉會費約為1,500萬歐元。

另一方面，據米蘭網媒《Milan Eye》透露，米蘭的意大利門將基安盧基當拿隆馬在周日的意甲煞科日已經向隊友透露，自己準備離開紅黑兵團，他亦會在未來數日正式知會球會。

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