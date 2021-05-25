英格蘭足總宣佈，領隊修夫基周二會公佈參加歐洲國家盃的初步名單，但最終26人大軍會延至下周二才落實。

據英國傳媒報道，修夫基延遲公佈最終名單，是因為車路士、曼城和曼聯的球員要應付兩場歐洲賽事，包括周三曼聯對維拉利爾的歐霸盃決賽以及周六曼城對車仔的歐聯決賽，此舉令他可以待決賽後再了解有份參與的球員的狀態，亦有多七日時間檢查力球員佐敦軒達臣和哈利馬古尼的傷勢。

利物浦的阿歷山大阿諾特是仍然要擔心自己是否可佔上「三獅軍團」一席位的球員之一。3月的三場世界盃外圍賽，阿諾特他因不在狀態未有入選，最近一次代表英格蘭已經是去年10月對比利時。雖然阿諾特4月以來狀態甚佳，協助利物浦最後取得聯賽第三名，但右閘位置競爭激烈，而上一次有入選的基爾獲加及列斯占士，勢將於歐聯決賽分別為曼城和車路士披甲，至於西甲冠軍馬德里體育會右後衞捷比亞，亦很大機會被列入英格蘭的最終大軍名單。

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