勇士後衞史堤芬居里（Stephen Curry）在上月初作客對鷹隊時穿上的「李小龍版」球衣，於慈善拍賣中以62,730美元（約49萬港元）售出，所得款項會捐給三月亞特蘭大槍擊案中八名死者的家庭。

「咖喱仔」在該仗所穿的特別版戰靴，在黃色配黑色的鞋身上，有手繪李小龍名言「普天之下，只有一個家庭」、李小龍個人及與家人一起的肖像。球鞋在Goldin Auctions進行拍賣，為亞特蘭大槍擊案八名死者的家庭，籌得近49萬港元。

居里一直很欣賞李小龍，認為對方不止是一個電影明星和武打偶像，其金句與哲學時至今日仍然令很多人得到啟發，所以特別聯絡李小龍基金會，舉行今次慈善拍賣。

今年3月16日，美國喬治亞州亞特蘭大市三間按摩院接連發生槍擊案，造成八人死亡，當中包括六名亞洲裔人士。

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