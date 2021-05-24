【綜合意大利外電】意甲雖然在本月初已經決出冠軍，不過其餘三個歐聯參賽席位的競爭仍然激烈，衞冕失敗的祖雲達斯在煞科日作客大勝博洛尼亞，兼憑拿玻里同日失分驚險獲得第四位，與國際米蘭、AC米蘭及阿特蘭大齊齊獲得歐聯參賽資格。

賽前排聯賽第五位的祖記爭奪前四席位形勢被動，除了贏波外，亦要視乎拿玻里及AC米蘭的賽果。盛傳即將離隊的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）今場被列為後備未有上陣，不過祖記的攻勢依然強勁，開賽僅六分鐘就靠費達歷高基艾沙門前先開紀錄，艾華路莫拉達與拉比奧特完半場前再各建一功，祖記半場領先三球。換邊後僅兩分鐘莫拉達起孖，博洛尼亞完場前由柯蘇連尼破蛋，結果祖記大勝4:1，38戰奪78分。C朗則以累積29球首次成為意甲神射手，繼英超與西甲後在第三個歐洲頂級聯賽收穫這殊榮。

賽前排第四的拿玻里同日主場迎戰維羅納，雖然主隊在61分鐘由拉亞馬尼先開紀錄，不過維羅納八分鐘後扳平，結果雙方踢成1:1完場，痛失2分的拿玻里賽後僅獲77分跌至第5位。另一場AC米蘭作客已穩獲歐聯資格的阿特蘭大，紅黑兵團靠基斯爾上下半場各射入一球12碼淨勝對手2:0，賽後得79分，並且以一分之差反壓阿特蘭大獲得意甲亞軍，繼13/14球季之後再次殺入歐聯。