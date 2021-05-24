上周六晚F1摩納哥站，過程像超越高山低谷；至於歐洲各大聯賽似在復原，又過了一季，季末激烈無法想像，回看！

論入球，否極泰來的利物浦，門將艾利臣比加的頭球絕殺，勁！論入球，李斯特城今季爆發的伊恩拿祖，成英超首位一季內由星期日到星期一都有入球的人，趣緻！論入球，羅拔利雲度夫斯基破武勒紀錄，兩人都值尊敬；論神奇，蘇亞雷斯加盟馬德里體育會後證明無隊不合，再奪西甲冠軍！論傳奇，要數資深耶馬士及荷西方迪助里爾法甲突圍！論入球，曼聯的格連活特破球會年輕球員紀錄，標誌青訓已明顯改善，有些看法或許過時。

說曼，必說曼城，必說哥迪奥拿（圖）及其拍檔連奴！廿多年來，無論是天各一方或並肩作戰，都保持通話及一直研發踢法。由季初困難到可以不停改變踢法、球員功能以至針對對手，無論周末歐聯決賽對車路士的結果如何，全球最佳領隊也非這對拍檔莫屬。

至於曼聯對維拉利爾，兩隊話題是輪換。維拉利爾由對阿仙奴的次回合前便要輪換，但完全沒有！登峯造極是對西維爾及上周六晚對皇家馬德里仍強陣出全力！維拉利爾這個小鎮，近代得助於瓷磚廠（旺角也易找到其系列）不斷發展，惟陣中也有不少是年過30的主力！曼聯近期輪換及姿態惹議論，班底曼聯明顯較強，但維拉利爾的「一條氣」會令蘇斯克查側目！

何輝

足球評述員

周二見報