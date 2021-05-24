周日另外三場季後賽G1賽事，東岸5號種籽鷹隊作客第4的紐約人，藉球星T楊格（Trae Young）最後一擊得手，險勝107:105先拔頭籌；而東岸1哥76人及西岸排第8的灰熊亦旗開得勝。

紐約人對鷹隊一戰打得非常緊湊，最後1節2隊不斷互換領先優勢，但今場獲32分及10助攻的鷹隊控衞T楊格，於完場前扭過三位紐約人守將後放入拋投，令球隊107:105領先。只餘下0.9秒的紐約人最後一擊，結果未有足夠時間出手，鷹隊最後拿走首場勝利。T楊格完場前拋投得手後，更做出叫紐約人球迷「收聲」的手勢。

東岸1哥76人有T夏里士（Tobias Harris）締造出職業生涯季後賽得分新高37分和搶下6籃板，加上艾比迪（Joel Embiid）貢獻30分及6籃板，帶領主隊以125:118力克有6名球得分達雙位數的巫師。

反而西岸頭號種籽爵士於主場鬥第八的灰熊時，因有當家球星米曹（Donovan Mitchell）因傷缺陣，末段雖曾靠射手B保丹奴域（Bojan Bogdanovic）追至一分差距，惟完場前被灰熊小將、全場取得31分的D布祿克斯（Dillon Brooks）上籃得手，最後倒灶負109:112。

文：吹雪