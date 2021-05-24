本季英超周日上演煞科戰，提早獲得冠軍的曼城，最後一戰主場5:0狂數愛華頓，賽後在萬名球迷面前高舉冠軍獎盃。今仗梅開二度的阿古路，亦正式告別長達10年的藍月生涯，賽後領隊哥迪奧拿眼泛淚光，送別這名英超最強外援，還透露下月將33歲的阿古路來季大有機會轉投巴塞隆拿。

文：尊嘉

自2011年夏天以3,500萬鎊轉會費從馬德里體育會加盟曼城後，阿古路正式開展他在英超傳奇生涯。首季即在煞科戰於93分鐘20秒射入奠勝球，助曼城以3:2絕殺昆士柏流浪首奪英超冠軍，從此成為了藍月王朝開國功臣的阿古路，10年間為曼城上陣389場攻入260球，贏得12座本土冠軍，其中184球在英超攻入，成為英超史上入球最多的外援，並打破一連串的英超及曼城紀錄（見附表），奠定當代英超最強外援地位。

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梅開二度完美謝幕

今夏約滿離隊的阿古路，雖然在周日的英超告別戰先列後備，直至65分鐘曼城領先3:0下始獲上陣，但阿古路在短短約30分鐘內即梅開二度，成功打破朗尼的單一英超球會入球紀錄。賽後獲第五面英超冠軍獎牌的阿古路表示：「賽前我感覺很奇怪，我比較喜歡去想美好的回憶，作為前鋒我的目標是入球，很高興在最後一場梅開二度，對我來說實在太棒了！當我來到這兒後，對於我和球會來說，第一個冠軍是最重要的；隨後曼城開始贏得更多冠軍，我十分高興，因為在一間球會效力10年並不容易，這是種榮譽。」

至於與阿古路合作了五季的領隊哥迪奧拿，賽後更眼泛淚光向阿古路致敬：「我們十分愛他，他對我們所有人來說都是特別的人物，我們不能夠取代他，在最後的30分鐘他證明了自己的質素。這是一個完美結局，一個童話般的時刻，實在太好了。他取得了兩個令人難以置信的入球，以良好的心態完成比賽，現時我們有五天時間去準備歐聯決賽。」

哥帥爆愛將投巴塞

哥迪奧拿又稱，歐聯決賽將可以有五個換人調動，阿古路仍有機會為曼城披甲，又透露這名下月將33歲的阿根廷前鋒來季去向：「也許我可以告訴你一個秘密，或者他已接近與我心愛的球會巴塞隆拿簽約，他將有機會與史上最好的球員美斯一同踢球，我肯定他會十分享受，或者巴塞有他在陣會變得更強。」

同樣在今夏約滿的球星還包括利物浦中場韋拿杜姆、阿仙奴中堅大衛雷斯、曼聯中場桑馬達等人，其中效力槍手兩季的雷斯，煞科戰前在更衣室內向隊友道別，期間更感觸落淚，並寄語一眾年輕槍手好好享受足球。