英國傳媒報道，熱刺主席利維有意游說他們的前領隊普捷天奴離開巴黎聖日耳門（PSG），而後者亦正認真考慮回歸熱刺，有可能成為球隊挽留射手哈利卡尼的王牌。

執教熱刺五年的普捷天奴，帶領球隊打入了2019年歐聯決賽，惟熱刺不敵利物浦後表現下滑，結果於2019年11月被辭退，到今年1月出任PSG教練，但未能領軍成功衞冕法甲，球隊於歐聯4強亦被曼城淘汰。至於接替普捷天奴熱刺領隊之位的摩連奴，亦因球隊戰績未如理想，上月在英格蘭聯賽盃決賽前遭解僱。

英國《太陽報》報道，利維曾向朋友承認，辭退普捷天奴是其職業生涯所的最嚴重錯誤。報道指利維有意邀普帥回巢，後者亦有感自己在熱刺有未完成的事務，重返熱刺將受到球迷歡迎的他並曾告訴友人，他準備為熱刺而離開PSG。

熱刺日前發佈下季新球衣時，起用了最近盛傳曾向球隊表明希望在今季結束後離隊的卡尼，顯示了利維不會輕易讓這名英格蘭球星離隊的決心。

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