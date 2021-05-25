1986年贏得香港亞運第一金的保齡球名將車菊紅，本月十號在聯合醫院因病離世，終年69歲，令人婉惜，今日家人為她在紅磡世界殯儀館設靈，場內場外擺滿悼念花牌，包括來自民政事務局、體院、港協、香港保總及「風之后」李麗珊及丈夫黃德森，而香港保齡球一哥胡兆康及前划艇代表、現任屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲（Malina）更親自到場。

今日靈堂上不時播出已故歌星張國榮的名曲《今生今世》，歌詞內的「願意今生約定他生再擁抱」盡訴家人對車女士的懷念，入口處亦有一本紀念小冊子，封面寫着車菊紅在訪問中曾說過的：「你力拼之下而戰勝對手的那一刻的喜悅，你一生也不會忘記！」原來是Malina用了一星期製作出來，十分有心，今日未放工先到靈堂，她更分享車菊紅的生前點滴：「其實體院滙友社（現為香港精英運動員）96年成立時，車菊紅都是創會成員之一，她有幾年做滙友社司庫，平時很少說話，但做起事來十分落力，雖然她拿亞運金牌時，我仍是中學生，但無論任何年齡的人，都被她在保齡球的卓越成績所激勵。」

36歲的胡兆康，雖然只跟車菊紅有幾面之緣，但認為沒有車女士，就沒有現在人才鼎盛的香港保齡球隊，他坦言自己的心願是跟車菊紅一樣可以成為亞運金牌：「車女士贏過亞運金牌，帶動保齡球在香港發展，保齡球場多了，我才容易接觸到保齡球，她的成績給予保齡球好大同好正面的影響，我亞運最佳都是銀牌，希望未來可以達成亞運金牌的目標。」

由於疫情，已超過一年半沒出外比賽的康仔發福不少，他自認肥了十幾廿磅，現在積極跑步減肥，他希望盡快有海外比賽，現時未確實明年杭州亞運是否有保齡球項目，但他沒失望：「慶幸保齡球壽命比較長，就算2022亞運冇這賽項，我仍可以繼續以贏亞運金牌為目標。」說到七月東京奧運，康仔原打算飛去東京感受一下奧運氣氛，現在因疫情不接受海外觀眾下，惟有看電視直播，他表示所有港隊有份的賽項如游泳、單車、田徑等都會看。

而場內的花牌包括滑浪風帆黃德森及李麗珊夫婦，牌上寫着「淑德常昭」、港協會長霍震霆及兒子兼副會長霍啟剛分別送上「懿範永存」的花牌，還有民政事務局局長徐英偉，以及保總主席劉掌珠送的「淑德流芳」，現年78歲的劉掌珠表示由於疫情以及年事已高，故避免出席喪禮，已將心意跟車女士的女兒表明。

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