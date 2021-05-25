曼聯周一晚已啟程前赴波蘭，準備周三在格但斯克對維拉利爾的歐霸盃決賽。本月初足踝受傷後一直休戰的隊長哈利馬古尼亦有入選26人大軍名單並隨隊出征，傳奇領隊費格遜爵士亦有隨行。

2017年曾贏得歐霸盃冠軍的曼聯，將會爭取在這項賽事第二度奪冠，領隊蘇斯克公佈的大軍名單有26名球員，包括哈利馬古尼。這名28歲後衞自2019年夏天加盟曼聯原本踢足每一分鐘，直到5月9日對阿士東維拉的比賽足踝韌帶受傷被逼提早退下火線，之後缺席了紅魔的最後四場英超。

蘇斯克查表示，他會留到決賽當日才決定馬古尼是否可以候命，但他承認是不太可能。

曼聯26人大軍名單︰

門將︰迪基亞、甸恩軒達臣、李爾格蘭、尼敦比索

後衞︰艾歷拜利、域陀連迪路夫、哈利馬古尼、勞基梳爾、阿歷士迪尼斯、杜安薛比、雲比沙卡、班頓威廉斯

中場︰阿密特迪亞路、般奴費南迪斯、費特洛迪古斯、丹尼爾占士、桑馬達、尼曼查馬迪、麥湯米尼、保羅普巴、雲迪碧克

前鋒︰卡雲尼、安東尼艾蘭加、格連活特、拉舒福特、蘇拿梳列泰爾

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