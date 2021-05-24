曼聯隊長哈利馬古尼日前接受加利尼維利專訪時表示，英國有部份球評家在過去一季一直對曼聯作出負面批評，影響紅魔球員士氣，傳媒指馬古尼是不點名批評堅尼這位曼聯名宿。

馬古尼近日接受加利佬主持的節目《The Overlap》訪問時，談及了曼聯和隊中各球員的表現都被英國傳媒放在顯微鏡下觀察時，承認部份球員都受到一些負面輿論的影響：「這些批評我我們有一定影響，每個人都希望被人讚賞和認同，但人生和足球員的生涯並不是這樣，你要學會接受這些事。我認為這些批評會改變部份球員對自己的信心，尤其是當你是主力球員時，你會經常聽到外界談及你的名字。」

英國《每日郵報》就指出，現時擔任足球評述員的前曼聯隊長堅尼，今季多次在曼聯的比賽中嚴厲批評一些紅魔球員的表現，矛頭更多次直指現任隊長馬古尼：「曼聯的後防沒有領導者，所以經常被對手輕易入球。馬古尼是一個好球員，但讓他做曼聯隊長？他的防守就像小學生一樣，他和迪基亞都應該感到羞恥！」報道指馬古尼在節目中所指的很可能是堅尼和另一位曼聯名宿沙維治。

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