中國彭州市一場業餘聯賽，有球員因為不滿球證出示黃牌，突然好激動咁衝過去飛踢球證，要隊友同埋對手球員一齊幫手先至拉得開佢。片段引嚟好多網民熱烈討論，有人話中國足球不時都出現呢啲暴力場面，指球員喺場上面EQ低易出事。不過最好笑都係有位網民聲稱暴力場面時有發生係因為大批日本特工潛伏喺中國，一直喺度惡意敗壞中國風氣。連業餘聯賽都要派特工搞事，外國勢力果然係可恥呀！

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