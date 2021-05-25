儘管祖雲達斯成功取得來屆歐聯資格，但日前在意甲煞科戰未獲派上陣的基斯坦奴朗拿度（C朗），周一突然在Instagram發表長文總結球季，並表示自己已完成當初登陸意甲時的目標，再次炒熱他已決定離開斑馬軍團的傳聞。

祖雲達斯今季爭取意甲10連霸失敗，並只得第四名，一直被傳會在今季結束後離隊的C朗，經過數日沉澱後透過IG發長文。「頂級球員的生命與職業生涯，都是由高低起跌組成。」C朗寫道。「我們今年無法贏得意甲冠軍，在此要恭喜國際米蘭，他們值得贏取錦標，但與此同時，無論在個人或團隊的層面，我也很珍視今季在祖雲達斯取得的成就。能夠贏得意超盃及意大利盃，又成為了意甲神射手，令我感到很高興。」

「隨着這些成就一一實現，我已達到了當初登陸意大利時，為自己定下的目標，即是在這個充滿着其他優秀球員與球會，並擁有獨特足球文化的國家，贏得聯冠、盃賽冠軍及超級盃冠軍，並成為聯賽最佳球員與神射手。」C朗續道。

雖然C朗表有說明去留問題，但他在這篇373字長文，就以「感謝每一位有份1參與旅程的人士」作結，不禁令人聯想到他將會離開祖雲達斯。C祖跟祖雲達斯的合約，要到22年6月底才屆滿，但有消息指他已決心提前離隊，潛在目的地包括其成名地曼聯及母會士砵亭。

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