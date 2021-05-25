【本報訊】1986年贏得香港亞運第1金的保齡球名將車菊紅，本月10日在聯合醫院因病離世，終年69歲，令人惋惜。周二家人為她在紅磡世界殯儀館設靈，場內場外擺滿悼念花牌。

靈堂上不時播出已故巨星張國榮的名曲《今生今世》，歌詞內的「願意今生約定他生再擁抱」盡訴家人對車菊紅的懷念，入口處亦有一本紀念小冊子，封面寫着其在訪問中曾說過的：「你力拼之下而戰勝對手的那一刻的喜悅，你一生也不會忘記！」原來這是昨有親自到場的前划艇代表、現任屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲用了一星期所製作。

36歲的胡兆康雖然只跟車菊紅有幾面之緣，但認為沒有她就沒有現在人才鼎盛的香港保齡球隊，他坦言自己的心願是跟車菊紅一樣可成亞運金牌得主：「車女士贏過亞運金牌，帶動保齡球在香港發展，保齡球場多了，我才更容易接觸到保齡球。我亞運最佳只是拿銀牌，希望未來可以達成亞運金牌的目標。」由於疫情，已超過一年半沒出外比賽的康仔自認肥了十多磅，現在積極跑步減肥，他希望盡快有海外比賽。

不少體育界人士送上花牌，包括滑浪風帆黃德森及李麗珊夫婦送上寫着「淑德常昭」的花牌、港協會長霍震霆及兒子兼副會長霍啟剛分別送上「懿範永存」的花牌，還有民政事務局局長徐英偉，以及保總主席劉掌珠送的「淑德流芳」。