NBA周二宣佈，小馬中鋒普辛基斯（Kristaps Porzingis）因為曾到訪洛杉磯一間夜店，違反聯盟的防疫守則，被罰款五萬美元（約39萬港元）。

NBA指出，小馬上周六在季後賽西岸首圈第一回合，作客以113:106擊敗快艇，正選上陣36分鐘得14分及4個籃板球的普辛基斯，在之後一日到訪洛杉磯一間夜店。根據NBA防疫守則，球員無論有否接種疫苗，一律禁止進入酒吧及夜店等高風險場所。雖然未知普辛基斯本身有否接種疫苗，但他仍獲准在周二對快艇的第二回合賽事上陣。

湖人球星勒邦占士（LeBron James）早前亦被指違反NBA防疫規定，出席私人派對，但並未被聯盟罰款或停賽處分，惹起爭議。聯盟其後發聲明解釋，指LBJ所出席的活動，參加者必須已接種疫苗，或者出示新冠病毒檢測陰性證明。在此情況下，球員並不需要接受隔離。

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