浦和紅鑽近況回升，在周三的日職作客中游兼近況反覆的廣島三時，相信坐和望贏；「讓球」紅鑽受讓平/半，可博下盤（球賽編號：星期三3；有線662台今日6:00pm直播），再串榜首的川崎前鋒作客大破湘南比馬，開有1.85倍的[-1]「客勝」。（球賽編號：星期三11；今日6:00pm開賽）

有日本「紅魔鬼」之稱的浦和紅鑽，近季表現令人失望，上季亦只得第10名。今季，球隊於季初表現依然不理想，開季頭8場比賽只得1勝。不過，隨着丹麥前鋒卡斯柏真卡在4月由挪超波杜基林特來投後，紅鑽表現明顯有所改善，由4月至今的13場比賽共獲得9勝，近5場更獲4勝1和，而且全部贏盤（見附表1），難怪升上聯賽第六位。

三箭近7戰僅2勝

在周三訪廣島三箭時，紅鑽一班主力如真卡及田中達也等都可以候命，有力一戰。廣島三箭近7仗僅2勝2和3負，近5次迎紅鑽亦僅得3和2負，有讓不起之嫌。今役除了紅鑽下盤可博之外，喜歡扒冷的朋友亦可以兼顧紅鑽勝2:0的波膽，因為紅鑽近4場勝仗有3場都贏對手2:0，而且今季亦有5次以2:0勝出。

至於榜首的川崎前鋒作客中下游的湘南比馬，則可以直取前鋒[-1]開「客勝」。前鋒目前以18戰得48分領導群雄，領先次席的名古屋鯨魚12分，而且更共入了46球之多，氣勢甚強，衞冕之途亦一片光明。在周三作客比馬時，前鋒一班攻擊主力如中場三笘薰及家長昭博等都可以候命，陣容甚強，加上球隊今季作客共獲5勝1和，而且當中5場勝仗全部淨勝對手超過1球（見附表2）。

比馬近3場僅1和2負，而且近兩仗都是領先下失分，士氣受到一定打擊，今役就算有主場之利，相信亦難逃大敗。

文：數人