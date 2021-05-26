網隊周二在NBA季後賽東岸首圈第二回合，於主場以130:108大勝塞爾特人，場數領先2:0。綠軍今仗在早段已大幅落後，主將塔圖（Jayson Tatum）在第三節更因為被戳中右眼退下火線。

在首回合憑着凌厲後勁致勝的網隊，次回合初段便控制戰局，射手J夏里士（Joe Harris）單在首節已攻入全場25分中的16分，協助主隊領先40:26，半場更將比分拉開至71:47。對綠軍來說更糟的是，塔圖於第三節初段在籃底跟網隊前鋒杜蘭特（Kevin Durant）爭球時，懷疑被對方戳中右眼受傷。塔圖離場接受治理後一度重返後備席，但由於塞爾特人已落後太多，他亦再次返回更衣室，並宣佈今仗不會再上場。他全場上陣21分鐘，12投3中只得9分。

塞爾特人主教練史堤芬斯（Brad Stevens）賽後表示，塔圖一度嘗試重返球場，但由於眼部仍然不適，所以才提前退下火線。「（塔圖的眼）看來頗為紅腫，我還未了解具體的傷勢，但很明顯，他目前仍感到不適。」他說。

史馬特（Marcus Smart）今仗取得綠軍全隊最高的19分，K獲加（Kemba Walker）與科尼亞（Evan Fournier）分別有17分及16分，T湯遜（Tristan Thompson）則有15分及11個籃板球。

杜蘭特與K艾榮（Kyrie Irving）在網隊遙遙領先下，在整個第四節也未有出場，但仍分別取得26分及15分，「三巨頭」另外一員夏登（James Harden）有20分進賬。至於全場射入7個三分球，平了球會季後賽紀錄的J夏理士，就有25分、4個籃板球及3次助攻。兩隊周五會移師波士頓，進行第三回合賽事。

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