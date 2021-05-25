【本報訊】香港足球代表隊將於下月初於巴林出戰世界盃外圍賽次圈餘下賽事，球隊周二復操，已退隊的費蘭度及辛祖並沒有到場。

港足自2019年東錦賽後已年半沒比賽，昨日終復操，主教練麥柏倫在操練後指前日才知費蘭度及辛祖退隊，其中費蘭度因傷未能候命，麥柏倫指知道他很失望，因剛剛才取得香港護照，本身很期待能代表香港。辛祖則再以沒有合約在身為由拒絕為港出戰，麥柏倫對此大感失望。剛領傑志衞冕港超聯的傑志主教練朱志光繼2019年後再次加入港足，協助麥柏倫領軍。今次大軍名單中，有隊長黃洋及唐建文兩位今季較少上陣的傑志球員入選，外界質疑兩人比賽狀態，麥柏倫指：「朱志光對這兩人很熟識，我不擔心兩人的體能，他們有的是經驗。」

今次大軍名單中，有八人未曾與麥柏倫合作，其中顏樂楓、梁冠聰與梁興傑都是多年後重返港足，顏樂楓表示：「相隔八年再入選，第一課感覺很新鮮，連如何拿球衣也不知道。」28歲的他指上次入選時還年輕，沒有好好珍惜，「現已不像小時候般，別人不一定會給我機會。我不是一個特別有天份的球員，現證明不放棄的話，未必沒機會。」梁冠聰就指：「無論任何人入選也有種使命感，入籍、本地出生也好。我們都是背負700萬港人使命，會盡力爭取表現。」隊長黃洋指今次眾多新臉孔，令他想起自己首次入選港足的時間，並指未來三場很困難，但希望可予球迷驚喜。